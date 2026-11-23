Дзюдоистка Захарова о триумфе на юниорском ЧМ: не было мысли отступать Чемпионка мира по дзюдо Захарова рассказала, как решилась на рискованный захват

Москва23 ноя Вести.Победительница юниорского чемпионата мира по дзюдо россиянка Софья Захарова в интервью ИС "Вести" рассказала, как решилась провести рискованный контрприем в финальной схватке.

Захарова взяла золото на юниорском первенстве мира в категории до 48 килограммов. Однако на пути к этому успеху она получила травму колена в четвертьфинале. Но это не помешало ей одержать одну из самых ярких побед всего чемпионата. Всего за 20 секунд она одержала чистую победу над японкой в финале.

План был выиграть, обязательно побороться за золото. У меня не было мысли отступать. Я боец, я не сдамся. И так получилось, что я очень чувствую свой подхват и контрподхват. Я почувствовала, что нужно сейчас зайти на контрподхват, сама зашла на него, и у меня получилось скрутить [соперницу] рассказала спортсменка

Россиянка использовала контрприем, который по-японски называется учи-мата-сукаши. Его суть в том, чтобы отразить атаку подхватом изнутри и вывести соперника из равновесия с помощью скручивания руками.

Эта чувствительность мне передалась, наверное, от художественной гимнастики. У меня получилось это сделать, и эмоции были не из-за какой-то случайности. Эмоции были из-за того, что два года подряд я проигрывала мир. Долго работала… Сейчас я ехала с желанием победить и с желанием, что я должна свой труд окупить, что я свое не отдам, что я не зря это все делаю поделилась Захарова

Сборная России по дзюдо с национальным рекордом выиграла медальный зачет юниорского чемпионата мира в Ташкенте. Россияне забрали четыре золота, два серебра и четыре бронзы.