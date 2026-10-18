Тренер "Урала" Сергей Юран обвинил судей в футбольном заговоре Тренер Сергей Юран после поражения "Урала" обвинил судей в заговоре

Москва18 окт Вести.Тренер екатеринбургского футбольного клуба "Урал" Сергей Юран после поражения в матче с "Нижним Новгородом" (1:2) обвинил судей в заговоре. Об этом Sport Baza сообщает в MAX.

Во время игры, когда счет был 1:1, арбитр показал защитнику "Урала" Сильвие Бегичу две желтые карточки подряд за разговоры. Около двух минут спустя "Нижний Новгород" забил гол и выиграл матч. По мнению Юрана, судьи намеренно мешают екатеринбургской команде уже третий сезон. Тренер подчеркнул, что офсайды у игроков другой команды арбитр оставил без внимания.

Что происходит? Определили, кто будет выходить напрямую? Так вы нам скажите возмутился Юран

Тренер возглавил "Урал" после того, как покинул "СКА-Хабаровск" в начале июня.