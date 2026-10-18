Москва18 октВести.Тренер екатеринбургского футбольного клуба "Урал" Сергей Юран после поражения в матче с "Нижним Новгородом" (1:2) обвинил судей в заговоре. Об этом Sport Baza сообщает в MAX.
Во время игры, когда счет был 1:1, арбитр показал защитнику "Урала" Сильвие Бегичу две желтые карточки подряд за разговоры. Около двух минут спустя "Нижний Новгород" забил гол и выиграл матч. По мнению Юрана, судьи намеренно мешают екатеринбургской команде уже третий сезон. Тренер подчеркнул, что офсайды у игроков другой команды арбитр оставил без внимания.
Что происходит? Определили, кто будет выходить напрямую? Так вы нам скажитевозмутился Юран
Тренер возглавил "Урал" после того, как покинул "СКА-Хабаровск" в начале июня.