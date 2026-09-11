Москва11 сен Вести.Эпоха главы киевского режима Владимира Зеленского на Украине завершается. Об этом автору ИС "Вести" Ольге Скабеевой заявил президент Российского совета по международным делам Дмитрий Тренин.

Должна быть дебандеризация Украины. Это должно быть государство не только нейтральное в международно-политическом, в военно-политическом плане, но и государство, где бандеровская идеология будет запрещена. … И где Украина не будет питать реваншистские мечты о возвращении территорий. Внутри Украины ситуация меняется, и эпоха Зеленского … завершается