Москва11 сенВести.Эпоха главы киевского режима Владимира Зеленского на Украине завершается. Об этом автору ИС "Вести" Ольге Скабеевой заявил президент Российского совета по международным делам Дмитрий Тренин.
Должна быть дебандеризация Украины. Это должно быть государство не только нейтральное в международно-политическом, в военно-политическом плане, но и государство, где бандеровская идеология будет запрещена. … И где Украина не будет питать реваншистские мечты о возвращении территорий. Внутри Украины ситуация меняется, и эпоха Зеленского … завершаетсясказал он
Ранее Дмитрий Тренин заявил, что цели специальной военной операции (СВО) можно будет считать достигнутыми при денацификации Украины.