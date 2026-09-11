Тренин рассказал, когда цели СВО можно будет считать достигнутыми Тренин: при денацификации Украины цели СВО можно будет считать достигнутыми

Москва11 сен Вести.Цели специальной военной операции можно будет считать достигнутыми при денацификации Украины. Об этом автору ИС "Вести" Ольге Скабеевой заявил президент Российского совета по международным делам Дмитрий Тренин.

Украинские войска должны покинуть оставшуюся часть территории Донецкой Народной Республики. И кроме этой цели есть целый ряд других, это и вопросы военно-политического статуса Украины, это и вопросы языковой политики Украины, это и вопросы, связанные с деятельностью Украинской православной церкви канонической. Это и … судьба режима. Мы это называем денацификацией Украины … Когда они будут реализованы, позволят сказать, что специальная военная операция достигла своих целей сказал он

Также Тренин добавил, что должна произойти "дебандеризация" Украины.

Это должно быть государство не только нейтральное в международно-политическом, военно-политическом плане, но и государство, где бандеровская идеология будет запрещена. Где будут господствовать не враждебные отношения, основанные на ультранационализме к соседям и к своим собственным русскоязычным гражданам, а цивилизованное отношение к соседям, и где Украина не будет питать реваншистские мечты о возвращении территорий. Внутри Украины ситуация меняется, и эпоха Зеленского, если хотите, завершается отметил он

Ранее Тренин заявил, что избежать большой войны можно только в условиях ядерного кризиса, подобному Карибскому.