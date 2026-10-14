Москва14 октВести.Румыния подняла в небо два истребителя F-16 и вертолет IAR-330 Socat из-за группы воздушных целей, замеченных у границы страны с Украиной. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны страны.
14 октября радиолокационная система наблюдения Министерства национальной обороны зафиксировала движущиеся воздушные цели вблизи села Вылкове на территории Украины, в непосредственной близости от границы с Румынией. Два истребителя F-16 ВВС Румынии и вертолет IAR-330 Socat были подняты в воздухговорится в заявлении ведомства
Уточняется, что объекты не входили в национальное воздушное пространство.
Также сообщается, что Национальный центр военного командования проинформировал Генеральную инспекцию по чрезвычайным ситуациям, чтобы ведомство предупредило о происходящем население уезда Тулча.