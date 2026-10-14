Румыния подняла два F-16 и вертолет из-за воздушных целей у границы с Украиной

Тревога у границы с Украиной: Румыния экстренно подняла в воздух F-16 и вертолет Румыния подняла два F-16 и вертолет из-за воздушных целей у границы с Украиной

Москва14 окт Вести.Румыния подняла в небо два истребителя F-16 и вертолет IAR-330 Socat из-за группы воздушных целей, замеченных у границы страны с Украиной. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны страны.

14 октября радиолокационная система наблюдения Министерства национальной обороны зафиксировала движущиеся воздушные цели вблизи села Вылкове на территории Украины, в непосредственной близости от границы с Румынией​​​. Два истребителя F-16 ВВС Румынии и вертолет IAR-330 Socat были подняты в воздух говорится в заявлении ведомства

Уточняется, что объекты не входили в национальное воздушное пространство.

Также сообщается, что Национальный центр военного командования проинформировал Генеральную инспекцию по чрезвычайным ситуациям, чтобы ведомство предупредило о происходящем население уезда Тулча.