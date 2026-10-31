Румыния подняла F-16 и вертолет из-за целей у границы с Молдавией

Румыния подняла F-16 из-за воздушных целей у границы с Молдовой Румыния подняла F-16 и вертолет из-за целей у границы с Молдавией

Москва31 окт Вести.В Румынии подняли истребители F-16 и вертолет из-за воздушных целей у границы с Молдавией. В шести уездах объявлена тревога, сообщили в румынском минобороны.

Радиолокационная система наблюдения министерства национальной обороны обнаружила воздушную цель, которая перемещалась в 10 километрах от границы с Республикой Молдова​​​. Два истребителя F-16 ВВС Румынии, входящие в состав боевой службы воздушной полиции, взлетели с 71-й авиабазы в Кэмпия-Турзий говорится в сообщении

Как отметили в ведомстве, тревогу объявили в северной части уезда Яссы.

В последовавших дополнениях Минобороны указало, что с авиабазы № 86 в Фетештах поднялись два истребителя F-16 и вертолет IAR-330 SOCAT. Кроме того, со стороны Молдавии в воздушное пространство Румынии незаконно вошла еще одна воздушная цель, а тревога была объявлена также в пяти уездах: Нямц, Васлуй, Ботошаны, Бакэу и Сучава.

Ранее над Румынией сбили два беспилотника. Обе воздушные цели были нейтрализованы над территориальными водами страны