В Румынии сбили два беспилотника

В Румынии сбили два БПЛА В Румынии сбили два беспилотника

Москва17 окт Вести.Истребители F-16 ВВС Румынии сбили два беспилотника в национальном воздушном пространстве, сообщило Минобороны страны. Происхождение БПЛА в ведомстве не уточнили.

Отмечается, что указанные истребители румынских ВВС находились на боевом дежурстве воздушной полиции НАТО. Они поднялись в воздух с 86-й авиабазы в Борче в 17.43 (местное время совпадает с московским).

Два истребителя F-16 ВВС Румынии … вылетели… после того, как радары обнаружили примерно в 120 км к востоку от острова Змеиный группу воздушных целей говорится в сообщении Минобороны Румынии

Из него также следует, что объекты передвигались в юго-западном направлении.

Первый беспилотник сбили в 18.01, второй — в 18.05. Обе воздушные цели были нейтрализованы над территориальными водами Румынии.