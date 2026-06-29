Москва29 июнВести.Три жителя Белгородской области получили ранения в результате атак со стороны Украины, сообщает оперативный штаб региона.
Атаки ВСУ на нашу область продолжаются. Пострадали три мирных жителяговорится в сообщении штаба в мессенджере MAX
Под ударом противника оказался хутор Гаевка Волоконовского округа. Там вражеских дрон атаковал грузовик. Одному мужчине осколками посекло лицо и голень, у другого сломана нога.
Еще один человек пострадал при ракетном обстреле села Веселая Лопань. Женщина госпитализирована в больницу в областной центр.