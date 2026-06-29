В Белгородской области при атаках ВСУ пострадали двое мужчин и женщина

Три человека ранены при атаках ВСУ на Белгородскую область В Белгородской области при атаках ВСУ пострадали двое мужчин и женщина

Москва29 июн Вести.Три жителя Белгородской области получили ранения в результате атак со стороны Украины, сообщает оперативный штаб региона.

Атаки ВСУ на нашу область продолжаются. Пострадали три мирных жителя говорится в сообщении штаба в мессенджере MAX

Под ударом противника оказался хутор Гаевка Волоконовского округа. Там вражеских дрон атаковал грузовик. Одному мужчине осколками посекло лицо и голень, у другого сломана нога.

Еще один человек пострадал при ракетном обстреле села Веселая Лопань. Женщина госпитализирована в больницу в областной центр.