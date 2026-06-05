Основателя iSpring осудили на три года условно

Три года условно за мошенничество получил глава iSpring Юрий Усков Основателя iSpring осудили на три года условно

Москва5 июн Вести.Йошкар-Олинский городской суд признал основателя IT-компании iSpring Юрия Ускова виновным в мошенничестве в особо крупном размере и, частично удовлетворив требования прокуратуры, вынес обвинительный приговор, об этом сообщает "Марийская правда".

Предпринимателя и застройщика приговорили к условному сроку 3 года, штрафу 500 тысяч рублей говорится в сообщении

Процесс по обвинению Юрия Ускова в мошенничестве в особо крупном размере длился с начала 2025 года. Уголовное дело было связано с покупкой в 2013 году земельного участка в деревне Ивановка Оршанского района Марий Эл с возможностью последующего льготного выкупа, на котором затем была построена IT-деревня. По версии следствия, земля была приобретена по заниженной цене.

Во время слушания дела Юрий Усков своей вины не признал.