Два человека погибли при столкновении трех "Камазов" в Тюменской области

Три "Камаза" столкнулись в смертельном ДТП на трассе в Тюменской области Два человека погибли при столкновении трех "Камазов" в Тюменской области

Москва27 ноя Вести.На трассе Тюмень - Ханты-Мансийск произошла авария с участием трех "Камазов". В результате погибли два водителя. Об этом сообщила прокуратура Тюменской области в Telegram.

Отмечается, что инцидент произошел на 456 километре дороги в Уватском районе утром в пятницу, 27 ноября. По предварительным данным, водитель "Камаза" с полуприцепом потерял контроль над машиной, вылетел на встречную полосу и столкнулся с "Камазом" дорожной службы. Затем в этот грузовик врезался еще один "Камаз", ехавший сзади.

Водитель снегоуборочной машины умер на месте от полученных травм, водитель второго автомобиля скончался в машине скорой помощи по дороге в больницу.

По информации госавтоинспекции, в результате ДТП водитель снегоуборочного большегруза "КАМАЗ" погиб на месте. Водитель второго грузовика скончался в карете скорой помощи говорится в публикации

Прокуратура Уватского района начала проверку соблюдения правил безопасности дорожного движения. На место прибыл районный прокурор Александр Томилов. Результаты проверки держат на контроле.