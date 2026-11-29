Трое подростков госпитализированы после пожара в гараже в Набережных Челнах

Три подростка пострадали при пожаре в гаражном кооперативе в Набережных Челнах Трое подростков госпитализированы после пожара в гараже в Набережных Челнах

Москва29 ноя Вести.В Набережных Челнах трое подростков пострадали при пожаре в гаражном кооперативе "Гренада" на улице 40 лет Победы. Об этом сообщило ГУ МЧС России по Республике Татарстан на платформе MAX.

Поступило сообщение о пожаре в гараже ПГСО "Гренада" на ул. 40 лет Победы, д. 3а/3… Пострадали трое подростков в возрасте от 13 до 16 лет говорится в публикации

У пострадавших диагностировали термические ожоги пламенем лица, дыхательных путей, рук и ног площадью от 17 до 25 процентов. Подростков доставили в Камский детский медицинский центр. Им оказывается вся необходимая помощь.

В результате ЧП сгорели гараж, стоявший внутри автомобиль ВАЗ-2112 и личные вещи. Общая площадь возгорания составила 7 квадратных метров.

Предварительная причина возгорания - нарушение правил безопасности при проведении электрогазосварочных работ.