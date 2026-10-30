У главы Bugatti угнали его спорткар Chiron с парковки у штаб-квартиры компании У главы Bugatti украли Bugatti Chiron, он погнался за похитителем на Porsche 911

Москва30 окт Вести.У генерального директора Bugatti Rimac Мате Римаца угнали его гиперкар Bugatti Chiron Sport прямо с парковки у штаб-квартиры компании в городе Света-Неделя в Хорватии. Об этом он рассказал на своей странице в социальных сетях.

Инцидент произошел 28 октября. По словам Римаца, территория штаб-квартиры не огорожена, и посетители могут спокойно приходить туда. Кроме того, он всегда оставляет ключи от автомобиля и не закрывает его, поскольку сотрудники регулярно берут его машины для тестов и поездок.

В тот день в компанию приходил 36-летний мужчина, который находился в поисках работы. Заметив припаркованный Bugatti Chiron Sport, он сел в него и уехал. Сначала сотрудники в общем чате начали спрашивать, не видел ли кто-то из них спорткар, а затем – не мог ли кто-то из работников уехать на этой машине. Вскоре стало понятно, что машину украли.

Я немедленно позвонил в полицию. Полиция приехала быстро рассказал Римац

Согласно этой информации, затем все участники "спасательной операции" начали отслеживать передвижения автомобиля по встроенной телеметрии. Угонщик направился на спорткаре в сторону Словении, а затем пересек границу Австрии.

В это время глава Bugatti ринулся в погоню на своем Porsche 911. Вместе с ним в поисках участвовали сотрудники полиции сразу трех стран – Хорватии, Словении и Австрии. В результате Chiron был остановлен австрийскими правоохранителями на заправке неподалеку от Граца, автомобиль увезли на эвакуаторе.

Римац рассказал, что позднее встретился с угонщиком и побеседовал с ним. Глава компании признался, что проникся к злоумышленнику сочувствием из-за его тяжелого прошлого и решил не писать на него заявление. Однако это не отменяет возможность уголовного преследования угонщика.