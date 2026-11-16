У пилота папы римского Льва XIV в Перу был шлем с флагом России

У перуанского пилота папы римского заметили шлем с российским флагом У пилота папы римского Льва XIV в Перу был шлем с флагом России

Москва16 ноя Вести.Во время поездки по Перу папа римский Лев XIV совершил перелет на вертолете Ми-8МТВ-1, на шлеме одного из пилотов которого были надпись "Россия" и российский флаг.

Понтифик опубликовал в соцсети Instagram (принадлежит компании Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) фотографии из поездки в Перу. На первом снимке папа Римский запечатлен в кабине вертолета вместе с пилотами. На шлеме одного из них заметны надпись "Россия" и российский флаг.

По данным местных СМИ, оба пилота были перуанцами.

Папа римский в настоящее время совершает 12-дневный апостольский визит в Уругвай, Аргентину и Перу. Эта зарубежная поездка понтифика стала первой после операции по удалению части правого легкого из-за опухоли.