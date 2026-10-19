В Перу у самолета LATAM Airlines загорелось крыло при взлете из аэропорта

Самолет авиакомпании LATAM Airlines загорелся в аэропорту Перу В Перу у самолета LATAM Airlines загорелось крыло при взлете из аэропорта

Москва19 окт Вести.В Перу у самолета авиакомпании LATAM Airlines загорелось крыло во время взлета из международного аэропорта имени Хорхе Чавеса. Об этом сообщил государственный орган по защите прав потребителей Indecopi на своей странице в социальной сети X.

Как уточняется, рейс LA2302 следовал из Лимы в город Пьюра.

В связи с техническими неисправностями, возникшими утром на самолете авиакомпании LATAM, в результате которых загорелось одно из крыльев, сотрудники Indecopi контролируют своевременное оказание помощи пассажирам говорится в заявлении

В самой авиакомпании рассказали, что всех пассажиров эвакуировали. Правоохранительные органы Перу начали расследование инцидента.

Ранее сообщалось, что в Перу разбился пассажирский туристический самолет. В катастрофе погибли 13 человек.