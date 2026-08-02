Тринадцать человек погибли в результате крушения туристического самолета в Перу

В Перу разбился туристический самолет, 13 человек погибли Тринадцать человек погибли в результате крушения туристического самолета в Перу

Москва2 авг Вести.Тринадцать человек погибли в результате крушения туристического самолета на юге Перу, который должен был совершить полет над археологическим памятником Линии Наска. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные муниципальных властей страны.

Министерство транспорта и связи Перу уточнило, что на борту самолета находились 11 иностранных туристов из Германии, Италии и Испании.

Одиннадцать из 13 жертв были иностранными туристами: семь итальянцев, два немца и два испанца. Другие две жертвы - экипаж самолета перуанской национальности говорится в сообщении

В публикации говорится, что разбившийся самолет Cessna Caravan C-208 принадлежал местной перуанской авиакомпании Aerodiana. Он вылетел из аэропорта Писко примерно в 12:10 по местному времени. Уже в 13:00 по местному времени экипаж сообщил диспетчерской вышке аэропорта Наска о чрезвычайной ситуации, после чего вся радиосвязь была потеряна.

После падения самолета начался пожар. Когда спасатели прибыли на место трагедии, то могли только констатировать смерть всех тех, кто находился на борту.

Причины катастрофы выясняются.

Линии Наска - гигантские рисунки и геометрические фигуры на пустынных равнинах юга Перу, считаются одной из главных туристических достопримечательностей страны: ежегодно их приезжают увидеть около 100 000 посетителей. Самый популярный способ осмотра — полет на небольшом самолете над плато.

Ранее сообщалось о крушении на Багамских островах легкого пассажирского самолета Cessna 402 авиакомпании Flamingo Air. На борту в момент крушения находились девять пассажиров и пилот, они все погибли.