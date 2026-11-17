Неизвестный бросил в понтифика четки и попал ему в глаз

Папа Римский получил удар в глаз во время мессы в Перу Неизвестный бросил в понтифика четки и попал ему в глаз

Москва17 ноя Вести.Папа Римский Лев XIV получил удар в глаз четками, которые бросил один из верующих.

Инцидент произошел в понедельник, 16 ноября, в столице Перу Лиме, сообщает The Daily Telegraph.

В понедельник во время поездки по столице Перу Папа Римский получил удар в глаз четками, которые бросил кто-то из верующих сказано в публикации

Понтифик ехал в папамобиле по улицам города мимо пришедших на службу верующих. В какой-то момент один из паломников бросил в него четки. На видеозаписи видно, как папа Римский хватается за лицо и трет глаза.

Лев XIV прибыл в Перу 11 ноября в рамках своего турне по Южной Америке. Ранее глава Римско-католической церкви посетил Уругвай и Аргентину. Для Льва XIV Перу – особое место: именно здесь в 1985 году он начинал служение миссионером, а впоследствии возглавил одну из епархий.

Ранее стало известно, что папа Римский во время поездки по Перу пролетел на вертолете Ми-8МТВ-1. На шлеме одного из пилотов были заметны надпись "Россия" и российский флаг.