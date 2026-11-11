Представитель ФСБ Комков: украинской разведки не было на переговорах в Абу-Даби

Участник встречи в Абу-Даби Комков: украинской разведки не было на переговорах Представитель ФСБ Комков: украинской разведки не было на переговорах в Абу-Даби

Москва11 ноя Вести.Представителей украинской разведки не было на переговорах в Абу-Даби, сообщил начальник службы оперативной информации и международных связей ФСБ Алексей Комков в интервью ИС "Вести".

Комков ответил на вопрос, были ли у членов российской делегации контакты с представителями украинской разведки.

Украинской разведки не было на переговорах сказал Комков

Трехсторонние переговоры по урегулированию украинского конфликта, в которых приняли участие делегации России, США и Украины, завершились в Абу-Даби в среду, 11 ноября.