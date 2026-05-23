Москва23 маяВести.Глава ЦРУ Джон Рэтклифф привез на переговоры с Кубой сотрудника спецслужб, который участвовал в операции по захвату бывшего президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на осведомленные источники.
По данным телеканала, спецагента представили кубинским чиновникам как человека, убившего их людей в Венесуэле. В ЦРУ эту информацию комментировать отказались.
3 января США захватили венесуэльского лидера Мадуро и его жену Силию Флорес и вывезли их на американскую территорию.
МИД России осудил вооруженную агрессию Вашингтона против Венесуэлы.