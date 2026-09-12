На "Зарнице 2.0" участники берут позывные своих отцов, находящихся в зоне СВО

Участники "Зарницы 2.0" часто выступают под псевдонимами своих отцов-бойцов СВО На "Зарнице 2.0" участники берут позывные своих отцов, находящихся в зоне СВО

Москва12 сен Вести.Выступающие на "Зарнице 2.0" дети на время участия во Всероссийской военно-патриотической игре часто берут позывные своих отцов-участников СВО. Об этом сообщает РИА Новости.

Агентство приводит слова председателя правления "Движения первых" Артура Орлова.

С учетом событий, которые сегодня происходят на специальной военной операции, у кого-то позывные своих отцов, братьев, родственников, друзей и соседей заявил он

Ранее стали известны победители "Зарницы 2.0" в старшей возрастной категории. Ей стала команда из Тюменской области "Воин-тигры".