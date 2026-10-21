Москва21 окт Вести.Ученые из музея-заповедника "Куликово поле" провели исследования и выяснили происхождение белокаменных блоков. Подробности сообщает РИА Новости.

Камни оказались фрагментами шлюзовой системы канала, который строился по замыслу Петра I на территории современной Тульской области.

Впервые белокаменные блоки ученые обнаружили в 2005–2007 годах при реставрации 29-метровой чугунной колонны-памятника Дмитрию Донскому. Происхождение этих камней долгое время оставалось неизвестным.

Параллельно велись археологические работы по исследованию шлюзов Ивановского канала. Специалисты установили, что шлюзы были разобраны как раз во время строительства памятника Дмитрию Донскому. В итоге ученые смогли подтвердить, что найденные в фундаменте белокаменные блоки были частью Ивановского канала эпохи Петра Великого.