Москва11 мая Вести.Археолог, сотрудник Эрмитажа Александр Бутягин, которого освободили из польской тюрьмы после почти пяти месяцев заключения, в интервью ТАСС рассказал, что мечтает создать факультет археологии на базе одного из российских вузов.

Моя самая большая мечта в России — чтобы у нас появился археологический факультет. Не кафедра, а факультет. Я действовал в этом отношении и до случившихся со мной событий, буду действовать и сейчас. Здесь есть некоторое продвижение и, надеюсь, это возможно сказал он

Ученый отметил, что археологов в России не хватает, хотя страна "гигантски богата археологическим материалом".

Просторы наши велики, и нам нужно больше специалистов считает археолог

Вторая научная мечта Бутягина, по его словам, "трудно осуществима в данный период времени". Он мечтал о русских исследовательских школах в Афинах и Риме. Такие школы существуют у половины стран мира, даже у Финляндии. У России их нет.

Ученый пояснил, что речь идет о научных центрах наподобие Русского археологического института в Константинополе. Он также добавил, что научные школы за рубежом сейчас невозможны, зато археологический факультет в России, по его убеждению, создать вполне реально.