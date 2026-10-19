Москва19 окт Вести.Популяция волков постепенно увеличивается, но одновременно их природные места обитания уничтожаются: леса фрагментируются и перегораживаются дорогами и домами. Хищникам, которые постоянно перемещаются в поисках добычи, фактически не остается места для жизни, и волки вынужденно выходят к человеку. Они могут находить еду на помойках, могут охотиться на домашних животных в деревнях и на дачных участках. Как этого избежать в беседе с KP.RU рассказал зоолог Илья Гомыранов.

Если рядом есть хороший большой лес, вероятность того, что волк выйдет именно в ваш в населенный пункт, намного меньше. А если в лесу в данный момент производится вырубка и какие-то еще активные работы, то животные чаще будут показываться около человека рассказал ученый

По словам Гомыранова, чаще всего к людям выходят волки-одиночки, потому что им сложнее охотиться. Группы волков, наоборот, стараются избегать человека.

Но, тем не менее, о мерах предосторожности забывать не следует. Крупная собака во дворе, которая громко лает, может отпугнуть волка, как и любые громкие звуки, яркий свет, большое количество людей, сообщил зоолог. Выходят на охоту волки обычно в вечером и ночью, когда никого нет, они чувствуют себя в такие моменты безопасно.