Эксперт Еремин объяснил, почему хищники все чаще выходят к людям

В Росохотрыболовсоюзе указали на изменение в поведении хищных животных Эксперт Еремин объяснил, почему хищники все чаще выходят к людям

Москва12 ноя Вести.Хищные животные стали все чаще выходить к людям, так как они перестают бояться охотников. Такое мнение в интервью ИС "Вести" выразил заместитель председателя Ассоциации Росохотрыболовсоюза Виктор Еремин.

По его словам, поведение хищных животных, таких как волки и лисы, действительно меняется. Они перестают бояться человека и выходят из леса в города.

Связано это во многом с тем, что в последние десятилетия снижается пресс охоты. У животных основным стимулом страха перед человеком была охота. Сейчас охота именно на пушных зверей, перестает быть интересной охотникам. Их изымается меньше из природы, пропадает страх перед человеком объяснил Еремин

Он подчеркнул, что ситуацию нельзя назвать критической, так как развитие этой тенденции не касается длительного периода времени.

Регулировать численность хищника нужно обязательно, потому что у хищников, у медведя, например, вообще нет никаких врагов в естественной природе. У лисиц, у волка практически тоже, и состоянию их популяции почти ничего не угрожает. Сами же они являются угрозой не только для человека, но и для других животных, особенно мелких. Человек, по сути дела, является естественным регулятором. И регулирование численности должно быть некой превентивной мерой сказал Еремин

Зампредседателя ассоциации отметил, что в России ведется мониторинг и учет численности хищных животных, которые позволяют отслеживать тенденции.