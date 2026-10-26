Mash: в Дагестане учительница 4 часа идет по скалам, чтобы прийти к 3 ученикам

Учительница из Дагестана каждый день взбирается 4 часа по скалам на работу Mash: в Дагестане учительница 4 часа идет по скалам, чтобы прийти к 3 ученикам

Москва26 окт Вести.В Дагестане учительница четыре часа взбирается по скалам каждый день, чтобы прийти на занятия к трем ученикам.

Как сообщает Mash, школа, в которой все предметы ведет 45-летняя Хадижат Шехмагомедовна располагается на высоте 1,8 км в Шамильском районе Республики.

Женщина ходит пешком на работу уже девять лет, наматывая по 14 км в день. По дороге ей попадаются волки и камнепады сказано в сообщении

В публикации уточняется, что женщина одновременно является еще и директором учебного заведения. Несмотря на трудности, Хадижат не собирается оставлять любимую работу и учеников, а местные жители планируют собрать деньги, чтобы купить ей автомобиль или лошадь.