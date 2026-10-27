Москва27 октВести.При ударе ВСУ по зданию больницы в Донецке повреждены стены и компьютеры, здание залило водой, рассказал военкор ИС "Вести" Даниил Зарецкий.
Городская больница в Донецке была повреждена в результате украинского удара по Куйбышевскому району накануне вечером.
В больнице разрушены стены, выбиты стекла, повреждена компьютерная техника, документация и истории болезни пациентов.
[Повреждены] компьютеры рабочие, мебель. Перебило трубу отопления, это все залило водой, все плавало в водерассказала сотрудница медучреждения
По имеющейся информации, обошлось без пострадавших, так как атака произошла в вечернее время, когда в больнице никого не было. Пациенты находились в другом крыле, их оперативно эвакуировали в ближайшее укрытие, рассказал военкор.
Несколько дней назад при атаке БПЛА на Донецк пострадала женщина.