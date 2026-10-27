Стены и компьютеры повреждены в больнице Донецка при ударе ВСУ

Удар по больнице в Донецке повредил стены, компьютеры и истории болезни Стены и компьютеры повреждены в больнице Донецка при ударе ВСУ

Москва27 окт Вести.При ударе ВСУ по зданию больницы в Донецке повреждены стены и компьютеры, здание залило водой, рассказал военкор ИС "Вести" Даниил Зарецкий.

Городская больница в Донецке была повреждена в результате украинского удара по Куйбышевскому району накануне вечером.

В больнице разрушены стены, выбиты стекла, повреждена компьютерная техника, документация и истории болезни пациентов.

[Повреждены] компьютеры рабочие, мебель. Перебило трубу отопления, это все залило водой, все плавало в воде рассказала сотрудница медучреждения

По имеющейся информации, обошлось без пострадавших, так как атака произошла в вечернее время, когда в больнице никого не было. Пациенты находились в другом крыле, их оперативно эвакуировали в ближайшее укрытие, рассказал военкор.

Несколько дней назад при атаке БПЛА на Донецк пострадала женщина.