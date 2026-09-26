Дело возбуждено после обрушения трибуны в парке развлечений в Москве

Уголовное дело возбуждено после инцидента в парке аттракционов Москвы Дело возбуждено после обрушения трибуны в парке развлечений в Москве

Москва26 сен Вести.Уголовное дело возбуждено после обрушения трибуны в парке аттракционов Москвы, в результате чего пострадали люди. Об этом сообщил столичный Следственный комитет (СК).

Возбуждено уголовное дело по … ст. 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) … Следователи столичного СК работают на месте происшествия, … [устанавливаются детали] произошедшего говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Предварительно, двое человек получили телесные повреждения, однако точное количество пострадавших уточняется.

Вечером 26 сентября в парке киноприключений "Мастер Панин", расположенном во 2-ом Сетуньском проезде, произошло обрушение трибуны.