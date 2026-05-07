Уход Мехико под землю увидели из космоса Спутник NASA запечатлел быстрый уход Мехико под землю

Москва7 мая Вести.Столица Мексики погружается под землю на 24 см в год — настолько быстро, что это заметно из космоса. Об этом свидетельствуют данные спутника Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA), сообщает телеканал CNN.

Согласно данным спутника NISAR — самого точного радиолокационного инструмента для наблюдения за Землей, — грунт под Мехико проседает со скоростью 10–24 см в год. За последние 100 лет мексиканская столица уже опустилась под землю на 12 метров.

В NASA объяснили, что Мехико стоит на месте древнего озера — источника питьевой воды для местных жителей. Откачка воды приводит к истощению подземных слоев, что вызывает проседание почвы.

Роскосмос в День Земли показал снимок планеты, сделанный российским гидрометеорологическим спутником "Электро-Л" №5.