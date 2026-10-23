Москва23 октВести.Расследование взрыва ракеты в польском Пшеводове в 2022 году проходит без содействия украинской стороны. Об этом сообщает радиостанция RMF FM, ссылаясь на свои источники.
Уточняется, что польская сторона не намерена закрывать дело.
Расследование приостановлено почти три года из-за отсутствия сотрудничества со стороны Украины. С момента начала следствия украинская прокуратура не ответила ни на один запрос польских следователей и не отреагировала на повторные обращенияговорится в сообщении
Инцидент произошел в ноябре 2022 года в селе Пшеводово Люблинского воеводства. В результате взрыва ракеты на территории зерносушильного комплекса погибли двое польских фермеров. Позже выяснилось, что ракета была выпущена с украинской территории.