Украина отказывается сотрудничать с Польшей в расследовании взрыва своей ракеты Украина отказывается помогать Польше в расследовании взрыва ракеты в Пшеводове

Москва23 окт Вести.Расследование взрыва ракеты в польском Пшеводове в 2022 году проходит без содействия украинской стороны. Об этом сообщает радиостанция RMF FM, ссылаясь на свои источники.

Уточняется, что польская сторона не намерена закрывать дело.

Расследование приостановлено почти три года из-за отсутствия сотрудничества со стороны Украины. С момента начала следствия украинская прокуратура не ответила ни на один запрос польских следователей и не отреагировала на повторные обращения говорится в сообщении

Инцидент произошел в ноябре 2022 года в селе Пшеводово Люблинского воеводства. В результате взрыва ракеты на территории зерносушильного комплекса погибли двое польских фермеров. Позже выяснилось, что ракета была выпущена с украинской территории.