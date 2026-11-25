МО Польши: НАТО против сбивания ракет над Украиной

В НАТО не поддержали идею сбивания ракет над территорией Украины МО Польши: НАТО против сбивания ракет над Украиной

Москва25 ноя Вести.Заместитель министра национальной обороны Польши Цезарий Томчик на брифинге заявил, что Североатлантический альянс не поддерживает идею сбивания ракет над территорией Украины.

По его словам, такие действия способны породить множество осложнений.

НАТО никоим образом не поддерживает это. Это создаст множество осложнений сказал он

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Польша обратилась к НАТО с просьбой изучить возможность уничтожения ракет над Украиной. Кроме того, глава польского МИД Радослав Сикорский публично высказывался в поддержку идеи сбивать ракеты и беспилотники над украинской территорией.