В Польше предложили перехватывать ракеты над Украиной на подлете к НАТО

Bloomberg: Польша предложила НАТО сбивать ракеты над территорией Украины В Польше предложили перехватывать ракеты над Украиной на подлете к НАТО

Москва25 ноя Вести.Польша предложила партнерам по НАТО проработать сценарий уничтожения российских ракет в воздушном пространстве Украины, если траектория их полета направлена в сторону границ Североатлантического альянса. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По данным издания, инициатива была озвучена Варшавой на встрече постпредов блока в Брюсселе. Несмотря на то что ряд стран поддержал идею, обсуждение носило предварительный характер, и никакого решения принято не было.

Реализация такого плана потребовала бы единогласного согласия всех союзников, которого нет, а также создала бы риск прямого втягивания НАТО в вооруженный конфликт — шаг, на который члены альянса идти не готовы.