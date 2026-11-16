В Польше заявили, что Россия никогда не согласится на членство Украины в НАТО Полковник Левандовский: идея членства Украины в НАТО оторвана от реальности

Москва16 ноя Вести.Идея, предусматривающая вывод украинских вооруженных сил с территории Донбасса в обмен на вступление Украины в Североатлантический альянс, оторвана от реальности. Такое мнение в интервью изданию Onet высказал польский полковник в отставке Петр Левандовский.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что американские представители предложили ему вывести украинские войска из Донбасса ради вступления в НАТО.

Если эта идея принадлежит [президенту США] Дональду Трампу, то она совершенно оторвана от геополитических реалий, в которых Россия на членство Украины в НАТО никогда не согласится сказал Левандовский

Ранее аналитик Тед Снайдер высказал мнение, что киевскому режиму придется отказаться как от претензий на территорию Донбасса, так и от попыток вступить в НАТО.