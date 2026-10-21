Вьетнам выделил Украине 550 тысяч долларов на гуманитарные нужды

Украина получила помощь от Вьетнама Вьетнам выделил Украине 550 тысяч долларов на гуманитарные нужды

Москва21 окт Вести.Вьетнам направил на Украину пакет гуманитарной помощи. Об этом сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига.

Речь идет о сумме в 550 тысяч долларов.

Мы высоко ценим этот значимый жест доброй воли, сочувствия и солидарности с украинским народом в эти сложные времена написал дипломат в своем Telegram-канале

Сибига также отметил, что Киев рассматривает действия Ханоя как подтверждение сотрудничества между странами.

Ранее министр иностранных дел Украины поручил усилить систему противовоздушной обороны на фоне атак Вооруженных сил России по мостам в Киеве.