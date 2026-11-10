Дания предоставит Украине военную помощь на сумму более 640 млн евро Дания анонсировала пакет военной помощи для Украины на 643 млн евро

Москва10 ноя Вести.Дания направит Украине новый пакет военной помощи на сумму 4,8 млрд датских крон (около 643 млн евро), заявил министр иностранных дел страны Ларс Лекке Расмуссен по итогам заседания комитета по вопросам внешней политики.

Объявление прозвучало на фоне визита главы киевского режима Владимира Зеленского в Копенгаген.

Сегодня мы обсудили с комитетом 32-й пакет помощи Украине на сумму 4,8 млрд крон в виде военного оборудования сказал Расмуссен

Ранее сообщалось, что канцлер Германии Фридрих Мерц намерен поднять вопрос о предоставлении очередного пакета финансовой помощи Украине на 2027 год в ходе неформального саммита ЕС, который пройдет в Дублине 13 ноября. Как передает агентство DPA, Мерц попросил включить тему финансирования Киева "в качестве приоритетной в повестку полуденного заседания".