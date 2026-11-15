Украина получит от Норвегии 4 понтонные переправы и 200 автобусов Норвегия передаст Украине 4 понтонные переправы и 200 автобусов

Москва15 ноя Вести.Норвегия направит Украине четыре понтонные переправы и 200 автобусов, сообщается на официальном сайте Еврокомиссии.

Данные о норвежской помощи Украине приводятся в совместном заявлении председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы Евросовета Антониу Кошты.

Мы... оказываем поддержку в поставке (на Украину - ред.) четырех плавучих мостов из Норвегии и 200 автобусов говорится в сообщении

Кроме того, Еврокомиссия передаст Украине 500 генераторов из собственных резервов, а также окажет помощь в создании центров экстренной поддержки и предоставит необходимое оборудование.

В ЕК также сообщили, что на следующем заседании, которое состоится 26-27 ноября, планируется обсудить срочные финансовые потребности Украины на 2027 год. В этот же день Еврокомиссия намерена представить 22-й пакет санкций против России.

Ранее депутат Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что повреждение двух мостов через Днепр в Киеве фактически сделало невозможным транспортное сообщение между правым и левым берегами города.

11 ноября также сообщалось, что из-за ограничений на Южном и Северном мостах киевляне тратят на дорогу с одного берега на другой от двух до двух с половиной часов вместо обычных 20-30 минут.