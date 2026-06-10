Москва10 июнВести.Житель Сумской области рассказал ТАСС, что после ранения в 2025 года сам доставал осколки из тела, не желая идти в больницу из-за угрозы мобилизации.
В 2025 году по дому украинца в селе Сопычь прилетела мина, зацепило его и брата-инвалида.
Брат в больнице лежал, а мне туда нельзя, …потому что сразу отловят и на передовую. Сам себе осколки доставалзаявил он агентству
Украинец добавил, что лечение в больнице стало бы для него "дорогой в один конец".
Ранее пленный солдат ВСУ рассказал, что сотрудники украинских территориальных центров комплектования, аналога военкоматов, проводят мобилизацию практически без разбора, в том числе берут даже людей с наркотической зависимостью.