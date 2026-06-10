Раненый украинец из опасений мобилизации сам без врача достал осколки из тела

Украинец сам извлек из тела осколки, опасаясь мобилизации в больнице Раненый украинец из опасений мобилизации сам без врача достал осколки из тела

Москва10 июн Вести.Житель Сумской области рассказал ТАСС, что после ранения в 2025 года сам доставал осколки из тела, не желая идти в больницу из-за угрозы мобилизации.

В 2025 году по дому украинца в селе Сопычь прилетела мина, зацепило его и брата-инвалида.

Брат в больнице лежал, а мне туда нельзя, …потому что сразу отловят и на передовую. Сам себе осколки доставал заявил он агентству

Украинец добавил, что лечение в больнице стало бы для него "дорогой в один конец".

Ранее пленный солдат ВСУ рассказал, что сотрудники украинских территориальных центров комплектования, аналога военкоматов, проводят мобилизацию практически без разбора, в том числе берут даже людей с наркотической зависимостью.