Украинская медсестра дезертировала после требований командира об интим-услугах Медсестра ВСУ сбежала в Россию после принуждения командира к интим-услугам

Москва5 сен Вести.Медсестра Елена Коваль, подписавшая контракт с ВСУ в Запорожье, дезертировала и пешком отправилась в Россию через линию фронта после того, как командир потребовал от нее не только выполнения медицинских обязанностей, но и бытовой работы, а также услуг интимного характера. Об этом она рассказала агентству ТАСС.

По словам женщины, на службу она была вынуждена пойти из-за низкой зарплаты, переработок и психологического давления на предыдущем месте работы.

В пункте вербовки Елену осмотрел командир подразделения по имени Давид и, узнав о медицинских навыках, сразу забрал в свое подразделение. Позже в переписке он дал понять, что рассчитывает на нее не только как на медсестру.

Я ему задаю вопрос: а контракт что, предполагает оказание интимных услуг? И через пару фраз он мне пишет: "А что, ты маленький ребенок?" Ну, мол, этого не понимаешь. И все. И я поняла, что я попала рассказала Елена Коваль

Женщина решила не являться в часть и покинула город, преодолев пешком около 54 километров до российской территории.