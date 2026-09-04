Спасшаяся от мобилизации в ВСУ медсестра прошла 54 км через фронт в Россию

Медсестра прошла 54 км через фронт, чтобы спастись от мобилизации в ВСУ Спасшаяся от мобилизации в ВСУ медсестра прошла 54 км через фронт в Россию

Москва4 сен Вести.Медсестра из города Запорожье Елена Коваль прошла пешком 54 км и дошла до российских военных в Запорожской области, спасаясь от мобилизации в ВСУ. Об этом сообщает ТАСС.

Я прошла 54 км пешком за два дня. Я шла ровно день, но заблудилась и еще день целый потратила. Лезла этими оврагами, спускалась, падала, вылезала. Я пришла, у меня все ноги и руки были изрезаны, конечно. Я шла по линии фронта цитирует женщину агентство

Медсестра рассказала, что ее заставили подписать контракт, но уже на следующий день она вышла с одним пакетом вещей в руках и направилась в сторону России. Служить в ВСУ ей не хотелось.

Родившись в городе Днепрорудное, Елена Коваль хорошо знала ту часть Запорожской области, по которой проходит линия боевого соприкосновения. Она шла через разрушенные мосты, болота и колючую проволоку. На подконтрольной ВС РФ территории российские военные встретили и сопроводили ее.