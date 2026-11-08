Москва8 нояВести.Украинские боевики вылетели из Курской области как пробка. Об этом заявил начальник тыла Вооруженных сил РФ – заместитель министра обороны России генерал-полковник Валерий Солодчук.
Он подчеркнул, что российские войска перекрыли украинской армии все маршруты снабжения в курском приграничье.
Оставили только один – через Суджу – и перерезали его так, что противник больше месяца находился без воды, без продовольствия, без боеприпасов, без эвакуации и в итоге вылетел из Курской области как пробкасказал Солодчук телеканалу "Звезда"
Генерал добавил, что армия России преподала украинским войскам очень хороший урок, когда они вторглись на территорию Курской области.