Украинские боевики пробкой вылетели из Курской области, заявил генерал Солодчук Генерал Солодчук: ВСУ вылетели из Курской области как пробка

Москва8 ноя Вести.Украинские боевики вылетели из Курской области как пробка. Об этом заявил начальник тыла Вооруженных сил РФ – заместитель министра обороны России генерал-полковник Валерий Солодчук.

Он подчеркнул, что российские войска перекрыли украинской армии все маршруты снабжения в курском приграничье.

Оставили только один – через Суджу – и перерезали его так, что противник больше месяца находился без воды, без продовольствия, без боеприпасов, без эвакуации и в итоге вылетел из Курской области как пробка сказал Солодчук телеканалу "Звезда"

Генерал добавил, что армия России преподала украинским войскам очень хороший урок, когда они вторглись на территорию Курской области.