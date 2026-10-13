Сырский назвал операцию ВСУ в Курской области необходимым шагом для Киева Экс-главком Сырский назвал провал операции ВСУ в Курской области спасением

Москва13 окт Вести.Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский заявил, что операция в Курской области, завершившаяся провалом, в тот момент была необходима для Киева. Об этом он заявил в интервью "Би-би-си Украина".

Экс-главком отверг утверждения о том, что переброска элитных подразделений в приграничный российский регион ослабила оборону ВСУ в Донецкой Народной Республике (ДНР). По его словам, операция позволила украинскому командованию подготовить резервы для дальнейших действий в районе Красноармейска.

Сырский также охарактеризовал итоги операции как своего рода спасение для Киева.

Курская операция была тем спасением, которое <...> дало нам возможность для перегруппировки и подготовки к проведению наступательных действий в 2025 году отметил он

Ранее сообщалось, что украинские боевики начали возвращать награды, подписанные экс-главкомом ВСУ Сырским.