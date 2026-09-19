Москва19 сенВести.Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) расформировало штаб украинской группировки "Курск" из-за неудовлетворительных боевых показателей, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах РФ.
Из-за неудовлетворительных результатов на фронте украинское командование расформировало штаб своей группировки "Курск", отвечавшей за боевые действия на сумском направленииотметил источник в российском силовом ведомстве
Командование передало управление войсками "Курска" 8-му корпусу десантно-штурмовых войск ВСУ.