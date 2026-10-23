Москва23 октВести.Украинский грузовой самолет Ан-124 "Руслан" воспламенился во время посадки в международном аэропорту Тюбу неподалеку от города Нагоя в Японии. Об этом пишет местное издание NHK.
Сообщается, что судно на некоторое время остановилось на взлетно-посадочной полосе, после чего покинуло ее. Из-за инцидента полосу закрывали на 15 минут.
Двадцать второго октября около 19:20 по местному времени у грузового самолета при попытке приземлиться на взлетно-посадочной полосе аэропорта Тюбу загорелся фюзеляжследует из публикации
Причины случившегося неизвестны. Также не уточняется, какой груз перевозили на борту.
После проверки безопасности полеты вновь разрешили, сейчас авиагавань функционирует в штатном режиме.
Ранее сообщалось, что лайнер Boeing 777 авиакомпании British Airways, направлявшийся из Лондона в Вашингтон, при приближении к месту прибытия подал аварийный сигнал.