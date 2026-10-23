NHK: украинский самолет Ан-124 загорелся во время посадки в аэропорту Японии

Украинский грузовой самолет загорелся во время посадки в Японии NHK: украинский самолет Ан-124 загорелся во время посадки в аэропорту Японии

Москва23 окт Вести.Украинский грузовой самолет Ан-124 "Руслан" воспламенился во время посадки в международном аэропорту Тюбу неподалеку от города Нагоя в Японии. Об этом пишет местное издание NHK.

Сообщается, что судно на некоторое время остановилось на взлетно-посадочной полосе, после чего покинуло ее. Из-за инцидента полосу закрывали на 15 минут.

Двадцать второго октября около 19:20 по местному времени у грузового самолета при попытке приземлиться на взлетно-посадочной полосе аэропорта Тюбу загорелся фюзеляж следует из публикации

Причины случившегося неизвестны. Также не уточняется, какой груз перевозили на борту.

После проверки безопасности полеты вновь разрешили, сейчас авиагавань функционирует в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что лайнер Boeing 777 авиакомпании British Airways, направлявшийся из Лондона в Вашингтон, при приближении к месту прибытия подал аварийный сигнал.