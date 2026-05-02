На 87 году ушел из жизни экс-глава Норильского комбината Джонсон Хагажеев

Умер бывший руководитель Норильского комбината Джонсон Хагажеев На 87 году ушел из жизни экс-глава Норильского комбината Джонсон Хагажеев

Москва2 мая Вести.В возрасте 86 лет ушел из жизни Джонсон Хагажеев, руководивший Норильским комбинатом в период кризиса 1990-х, сообщается в Telegram-канале Норникеля.

В Норильск он приехал сразу после окончания института в 1961 году и прошел в этой отрасли путь от плавильщика до директора Медного и Надеждинского заводов.

Норильский комбинат Хагажеев возглавил в 1997 году. В тот период предприятие переживало серьезный экономический кризис и остановку ряда производств.

Хагажеев провел реструктуризацию, закрыл нерентабельные мощности и уже через год вывел предприятие в прибыль говорится в публикации

Джонсон Хагажеев был удостоен званий Герой Социалистического Труда и Почетный гражданин Норильска. В Норникеле приносят соболезнования родным, близким и всем, кто его знал.