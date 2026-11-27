Бывший советник Клинтона по России Строуб Тэлботт умер на 81-м году жизни

Умер бывший замгоссекретаря США и советник Клинтона по России Строуб Тэлботт Бывший советник Клинтона по России Строуб Тэлботт умер на 81-м году жизни

Москва27 ноя Вести.Бывший заместитель госсекретаря США и советник 42-го американского президента Билла Клинтона по России и бывшим странам СССР Строуб Тэлботт скончался в возрасте 80 лет, сообщает газета The New York Times.

Смерть подтвердила его жена Барбара Эшер. По ее словам, Тэлботт умер в своем доме в городе Спрингс.

Тэлботт начинал свою карьеру со стажировки в московском бюро журнала Time, который попросил его помочь перевести мемуары советского лидера Никиты Хрущева. После этого молодого Тэлботта взяли в штат. Он работал в Time более 20 лет. Журналист был приятелем Клинтона по Оксфордскому университету и в начале 90-х годов попал в его администрацию, став сначала помощником по новым независимым государствам, а затем заместителем госсекретаря США.

С 2002 по 2017 год он занимал пост президента Института Брукингса, известного аналитического центра в США.