В Воронеже умер мальчик, три недели находившийся в реанимации после атаки БПЛА

Умер мальчик, три недели находившийся в реанимации после атаки БПЛА на Воронеж В Воронеже умер мальчик, три недели находившийся в реанимации после атаки БПЛА

Москва19 окт Вести.В Воронеже скончался четырехлетний мальчик Сережа, который три недели находился в реанимации после атаки БПЛА. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.

Трагические новости пришли от наших врачей. В реанимации скончался мальчик 2022 года рождения, госпитализированный в крайне тяжелом состоянии после атаки БПЛА на пригород Воронежа утром 28 сентября написал глава региона

Гусев отметил, что тяжесть ранений практически не оставляла шансов на спасение, несмотря на все усилия медиков.

Губернатор добавил, что вся необходимая помощь обязательно будет оказываться и дальше.