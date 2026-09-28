Отец пострадавшего при атаке БПЛА в Воронеже мальчика просит помолиться за сына

Отец тяжело пострадавшего мальчика от БПЛА в Воронеже просит помолиться за сына Отец пострадавшего при атаке БПЛА в Воронеже мальчика просит помолиться за сына

Москва28 сен Вести.В Воронеже при атаке вражеских беспилотников тяжелые ранения получил четырехлетний мальчик. Его отец просит за него помолиться, передает ИС "Вести".

По словам мужчины, обломок беспилотника упал на машину его супруги.

Предварительно, женщина была за рулем, в салоне находились семилетняя дочка и четырехлетний сын Сережа. Мальчик находится в очень тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что при массированной атаке БПЛА в Воронежской области пострадали трое детей и женщина.

Как заявила в MAX уполномоченная по правам ребенка в Воронежской области Ангелина Севергина, двоим из трех пострадавших детей потребовалась госпитализация.