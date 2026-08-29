Москва29 авгВести.Уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова в мессенджере МАХ рассказала о пострадавших во время атак беспилотников в Ростовской и Белгородской областях и пожелала детям выздоровления.
Четверо детей госпитализированы в Аксайскую и Ростовскую больницы. Двое ребят в тяжелом состоянии, двое — в удовлетворительном. У детей минно-взрывные травмы, переломы, резаные раны. Врачи оказывают необходимую помощьговорится в сообщении
Детский обмудсмен рассказала, что находится на связи с представителями региона, уполномоченным по правам ребенка Ростовской области Тамарой Шевченко.
Также Львова-Белова сообщила, о то, что от ударов ВСУ пострадали двое детей в возрасте шести и 10 лет в Белгородской области. Один из них госпитализирован.
Уполномоченный по правам ребенка в Белгородской области Галина Пятых подключилась к ситуацииприводятся в сообщении слова Марии Львовой-Беловой