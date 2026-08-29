Львова‑Белова: в Ростовской и Белгородской областях ранены дети

Дети пострадали при атаках БПЛА, детский омбудсмен рассказала об их состоянии Львова‑Белова: в Ростовской и Белгородской областях ранены дети

Москва29 авг Вести.Уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова в мессенджере МАХ рассказала о пострадавших во время атак беспилотников в Ростовской и Белгородской областях и пожелала детям выздоровления.

Четверо детей госпитализированы в Аксайскую и Ростовскую больницы. Двое ребят в тяжелом состоянии, двое — в удовлетворительном. У детей минно-взрывные травмы, переломы, резаные раны. Врачи оказывают необходимую помощь говорится в сообщении

Детский обмудсмен рассказала, что находится на связи с представителями региона, уполномоченным по правам ребенка Ростовской области Тамарой Шевченко.

Также Львова-Белова сообщила, о то, что от ударов ВСУ пострадали двое детей в возрасте шести и 10 лет в Белгородской области. Один из них госпитализирован.