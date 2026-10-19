Омбудсмен прокомментировала смерть мальчика, пострадавшего при атаке на Воронеж Воронежский омбудсмен: ранения 4-летнего ребенка оказались несовместимы с жизнью

Москва19 окт Вести.Тяжесть ранений, полученных четырехлетним Сережей при атаке украинских беспилотников на Воронеж 28 сентября, оказалась несовместима с жизнью. Об этом заявила детский омбудсмен Воронежской области Ангелина Севергина.

К сожалению, четырехлетний Сережа, пострадавший при обстреле 28 сентября, скончался в реанимации. Мы были на связи с врачами все это время, надеялись до последнего. Но тяжесть ранений оказалась несовместима с жизнью... Это несправедливо. Это больно. Будем помнить сказано в сообщении

Она отметила, что сестра Сережи сейчас находится в Москве на реабилитации.

Севергина выразила соболезнования семье погибшего мальчика.

Ранее о смерти ребенка сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.