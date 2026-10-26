Девочка, пострадавшая при атаке БПЛА на Воронежскую область, отделалась ушибом

Пострадавшая при атаке ВСУ на Воронежскую область девочка получила ушиб Девочка, пострадавшая при атаке БПЛА на Воронежскую область, отделалась ушибом

Москва26 окт Вести.Девочка, пострадавшая при атаке беспилотников ВСУ на Воронежскую область, получила ушиб – других последствий врачи не обнаружили. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в регионе Ангелина Севергина в мессенджере MAX.

Отмечается, что ребенка сразу доставили в медицинское учреждение и полностью обследовали.

После сегодняшней массированной атаки беспилотников в Воронежской области и городе Воронеже пострадал ребенок... Девочку незамедлительно доставили в больницу… Врачи, к счастью, не обнаружили никаких последствий, кроме ушиба написала Ангелина Севергина

В настоящее время решается вопрос о выписке - госпитализация не требуется.

Севергина отметила, что находится на связи с врачами, и призвала жителей не пренебрегать сигналами тревоги.