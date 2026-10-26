Москва26 октВести.Девочка, пострадавшая при атаке беспилотников ВСУ на Воронежскую область, получила ушиб – других последствий врачи не обнаружили. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в регионе Ангелина Севергина в мессенджере MAX.
Отмечается, что ребенка сразу доставили в медицинское учреждение и полностью обследовали.
После сегодняшней массированной атаки беспилотников в Воронежской области и городе Воронеже пострадал ребенок... Девочку незамедлительно доставили в больницу… Врачи, к счастью, не обнаружили никаких последствий, кроме ушибанаписала Ангелина Севергина
В настоящее время решается вопрос о выписке - госпитализация не требуется.
Севергина отметила, что находится на связи с врачами, и призвала жителей не пренебрегать сигналами тревоги.