Москва28 нояВести.В Израиле на 94 году жизни скончался родной брат актера Леонида Каневского советский и израильский писатель, поэт, драматург и киносценарист Александр Каневский, сообщает Baza.
В СССР он был известен как один из авторов передачи "Кабачок "13 стульев" и был автором текстов для знаменитого дуэта Юрия Тимошенко и Ефима Березина (Тарапунька и Штепсель). Кроме того, Александр Каневский участвовал в программе "Вокруг смеха" и руководил театром "Гротеск".
Умер советский и израильский писатель Александр Каневский — родной брат актера Леонида Каневскогосказано в сообщении канала
Его перу принадлежат более 20 пьес, повестей, сборников рассказов и репортажей.
В 1991 году Александр Каневский уехал в Израиль.