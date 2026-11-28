Брат Леонида Каневского умер на 94 году жизни в Израиле

Умер родной брат Леонида Каневского и соавтор программы "Кабачок 13 стульев" Брат Леонида Каневского умер на 94 году жизни в Израиле

Москва28 ноя Вести.В Израиле на 94 году жизни скончался родной брат актера Леонида Каневского советский и израильский писатель, поэт, драматург и киносценарист Александр Каневский, сообщает Baza.

В СССР он был известен как один из авторов передачи "Кабачок "13 стульев" и был автором текстов для знаменитого дуэта Юрия Тимошенко и Ефима Березина (Тарапунька и Штепсель). Кроме того, Александр Каневский участвовал в программе "Вокруг смеха" и руководил театром "Гротеск".

Умер советский и израильский писатель Александр Каневский — родной брат актера Леонида Каневского сказано в сообщении канала

Его перу принадлежат более 20 пьес, повестей, сборников рассказов и репортажей.

В 1991 году Александр Каневский уехал в Израиль.