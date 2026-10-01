Москва1 окт Вести.Губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил о смерти почетного президента Владимиро-Суздальского музея-заповедника Алисы Ивановна Аксеновой.

Уточняется, что Герой труда РФ 95-летняя Алиса Аксенова скончалась в четверг, 1 октября.

Эта многогранно талантливая женщина полвека отдала служению культуре. Благодаря ее высочайшему профессионализму, твердому характеру, целеустремленности и кипучей энергии даже в самые трудные годы удалось сохранить ценные памятники истории, Владимир и Суздаль обрели свой всемирно известный музейный облик говорится в заявлении губернатора в MAX

Александр Авдеев выразил соболезнования родным и близким Алисы Аксеновой.

О причинах смерти, дате и месте прощания с Аксеновой пока не сообщается.